中天換照審查聽證會。（圖／黃耀徵攝）

史上第一遭，專為中天電視台換照舉辦的「聽證會」，過程儼如「公審」。為維護新聞自由及工作權益，中天新聞台員工特地致總統的一封陳情信，全文如下：

親愛的蔡總統：

中天新聞475位員工，是您心裡最軟的一塊嗎？

2017年，總統您那句 「勞工本來就是我們民進黨心裡最軟的那一塊」一直深植在我們這群基層勞工的心底；2020年的今天，我們深感工作權遭到嚴重威脅，憂心您執政下的政府，要以傷害言論自由為代價來剝奪我們的工作，在此，懇請您傾聽我們這群中天基層勞工的心聲！

近來，我們內心十分煎熬也感到不可置信，10月26日經由網路直播，我們看到了一場對中天新聞換照審查，赤裸裸地，極不友善也不公正的聽證會；11月11日經由NCC的記者會，我們又看到NCC似乎為了中天換照案，量身定做了不同於以往的評分標準。種種跡象似乎在告訴我們這群中天新聞的基層勞工，NCC無視法紀要將中天新聞關台，我們即將面臨失業，在年底寒冬之際，我們徬徨無措，充滿恐懼。

中天新聞台475位員工，向來在自己的工作本份上競競業業，努力扮演好新聞工作者的角色，謹守道德良知，提升專業，向中天新聞台的廣大觀眾傳遞社會多元的聲音，而近500位員工背後更有數千名家庭成員，依靠我們努力付出換得報酬養家糊口，萬不希望我們的家庭成為政治祭品，我們僅僅要求的是保障工作權，也請總統正視，我們在中天的專業表現，並不遜於其他新聞台的同業。

我們也懇請總統能聽聽近來許多學者專家，對於保障新聞自由與言論自由的觀點，包括前NCC委員翁曉玲老師及何吉森老師共同提醒台灣社會，NCC(國家通訊傳播委員會)組織法第一條的精神：落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主….。中天新聞在民主台灣扮演多元觀點的重要角色，盼您所領導的政府，NCC能著眼台灣民主發展，尊重新聞自由、言論自由的基本精神，通過中天新聞換照案。

您所領導的政府手握中天新聞生殺大權，我們這群中天新聞員工與數千名家屬，再次懇請總統聽見中天基層員工的心聲，保障勞工生計與工作權，成為維護台灣社會安定的重要力量，並讓您守護臺灣多元民主的價值得以實踐，再次讓 「民主臺灣 照亮世界」。

順頌 鈞安

中天新聞台全體員工 敬上

(中時新聞網)