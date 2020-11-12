行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，店家開記者會澄清指控，並在臉書秀出「零檢出」證明，引發各界關注，雖丁怡銘緊急道歉滅火，但仍引發網友群起激憤。針對此事，資深媒體人陳揮文今(12日)晚間在廣播節目中直言，「我看到快昏倒」。

陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到此事時，他說，行政院發言人是大外行，而丁怡銘是蘇貞昌人馬，而擔任發言人陣亡的人非常多，不管陳水扁、馬英九，或是蔡英文政府時代，這工作不好做...。

針對丁怡銘指控冠軍牛肉麵，陳揮文則坦言，「今天亂指控，反而讓台北市長柯文哲撿到槍，我看到快昏倒。」

面對外界批評聲浪，丁怡銘今晚在臉書寫下，「跟羅致政委員來到冠軍牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向老闆致歉之外，也親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。」

不過，丁怡銘向業者訂100碗牛肉麵賠不是，卻傳出有開政院統編，疑似要以公務預算報帳。對此，丁怡銘澄清，他出門前就自掏腰包拿出信用卡請同仁代訂，但政院祕書習慣開統編，這筆錢他強調會自己出。而為了避免外界誤解，他晚間也再下一次訂單，取代原訂單。

(中時新聞網)