日本國新冠肺炎今天新增確診1635例，超越8月7日單日新增1605例，創下新高紀錄。專家認為隨著氣溫下降，第三波疫情實際上已經爆發。

面對疫情急速擴大，日本政府決定繼續限制大型活動人數到明年2月，電影院則有條件放寬。

NHK報導，東京都今天新增確診393例，連續兩天超過300例。上次東京都單日新增病例超過390例，是3個月前的8月8日。北海道新增236人染疫，改寫新高，其中札幌市占了164例，也是札幌市新高紀錄。北海道已經8天連續新增破百例，專家認為，北海道已經進入傳染加速的「第三波」疫情。

另外，神奈川縣和兵庫縣兩縣都創下單日新增病例最高紀錄。日本政府對於傳染風險較低的活動，人數限制則加以放寬，例如電影院看電影，即使有觀眾在看電影時吃爆米花等食物，若在沒有飲食的時候戴口罩、場地有充分通風，就可以容許坐滿觀眾。

(中時 )