遠傳friDay購物雙11業績告捷！單日整體業績較去年同期翻倍成長，熱銷品項前三名依序為箱購衛生紙、LA ROCHE-POSAY理膚寶水全面修復霜及iPhone 12系列新機。銷量成長最多的品類前三名則為空氣清淨除濕機、大螢幕液晶電視及廚房家電類，銷量相較去年都有近5倍的成長。

每年雙11儼然已成為全球共享的購物狂歡節，遠傳friDay購物表示，今年雖有疫情重擊，卻也讓網購買氣更旺盛，無法出國旅遊的購物慾及消費習慣的改變完全反映在今年雙11的業績表現上。

遠傳friDay購物表示，雙11當日熱銷品項前三名依序為箱購衛生紙、LA ROCHE-POSAY理膚寶水全面修復霜及iPhone 12系列新機，觀察內部數據資料也發現，此前三名商品同時也是「帶貨王」，分別有效帶動了尿布、面膜及Air Pods系列商品。

熱銷冠軍，不意外的還是由箱購衛生紙穩居寶座，衛生紙已是台灣消費者長銷必備民生用品，趁著雙11回饋最多的時候購買，安心囤貨的同時也賺飽飽回饋，雙11單日箱購衛生紙整體銷量較上個月同期約2.5倍成長。

今年雙11檔期中，遠傳friDay購物站上出現一黑馬商品LA ROCHE-POSAY理膚寶水全面修復霜，網路傳說中的「爛臉救星、屁屁霜」，一條抵百條，在肌膚容易失衡而冒痘、泛紅的春夏，或是因乾燥而脫皮、搔癢的秋冬，它都能救，連嬰幼兒都適合使用，成了成份溫和的最佳證明，因此也有「萬用霜」稱號。

遠傳friDay購物站上理膚寶水全面修復霜下殺4.3折，口碑、折扣及限時加碼多管齊下，在雙11當日造成熱銷，更較前一個月同期巨幅增加近20倍，萬用霜威力在今年大放光彩。

2020年萬眾矚目的新品iPhone 12系列新機正好趕在雙11前夕上市，不僅商品本身業績頻開紅盤，更有效帶動整體買氣，遠傳friDay購物觀察數據資料發現iPhone 12系列新機於雙11單日銷量成長較平日飆升近15倍之多，更較去年同期iPhone 11銷量翻倍成長！

雙11的兩大購物趨勢就是「囤貨民生備品」及「價差最大的家電3C商品」，今年雙11也不例外。以品類銷量來看，遠傳friDay購物熱銷Top 3分別為居家日用常備品、家電3C商品及美妝保養，但受疫情影響，銷量表現最佳進步獎前三名依序為空氣清淨除濕機、大螢幕液晶電視及廚房家電類商品，不難觀察出民眾更注重生活、健康及居家品質。

遠傳friDay購物站上雙11檔期較去年同期成長最多的品項為空氣清淨除濕機，整體銷量成長高達6倍，且商品訴求皆以空氣清淨、抗菌為主。

大螢幕液晶電視表現也不俗，整體業績較去年明顯增加近5倍，尤其小米智慧顯示器65型於11月6日至11日推出雙11活動預購優惠價，再加上雙11當天全站一日限定加碼回饋10%遠傳幣，有效帶動整體買氣。

風靡了2019年的氣炸鍋是去年雙11廚房家電的大熱門，今年廚房家電整體業績表現持續升溫，整體各類商品都有亮眼的好表現，像是智慧萬用鍋及過熱水蒸氣烘焙微波爐/水波爐等皆較去年同期成長超過5成，也不難發現今年整體民情更傾向於自己烹煮料理勝過於外食。

(工商 )