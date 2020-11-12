張偉文憔悴坐輪椅暴瘦近照瘋傳。(取自東網)

香港67歲資深歌手張偉文，以翻唱經典歌曲成名，讓他得到「靚聲王」的封號。近年飽受疾病纏身之苦的他，日前又有一張憔悴坐輪椅的近照在網路瘋傳，暴瘦身形加上一雙瘦如筷子的雙腿，令網友看了心酸不已。

曾唱紅《離別的叮嚀》、《再會了，野茉莉！》的張偉文，其實自4年前健康開始出現狀況，飽受腰痛、糖尿病、腳痛等疾病纏身之苦，須靠輪椅代步，昔日中廣身材也逐漸消瘦。

雖然張偉文這4年來，多次進出醫院，更因為耗盡百萬積蓄，導致沒有錢請看護，只能在圈內好友的幫助下，住進養老院以方便照顧。但張偉文並未因此放棄歌唱事業，上月才應友人邀請，坐著輪椅為直播音樂會獻唱。

如今因為一張他暴瘦坐輪椅的照片在網路瘋傳，讓張偉文的健康狀況再次引發外界關心。對此，他的經紀人向港媒《晴報》坦言張偉文因疫情關係，暫時沒有工作，在家休養，不過張偉文精神狀態很好，也沒有想過退休，「只要他身體ok，廠商也不介意他坐著唱歌就行。」

其實張偉文身世相當坎坷，自11歲成為孤兒，之後半工半讀，在酒店廚房工作。後來初戀女友懷著他的骨肉，卻因性格不合分手，女友火大不辭而別，讓他至今沒有見過自己骨肉。一生未婚的張偉文曾說過，他已習慣孤單，也有會孤獨終老的心理準備。

(中時新聞網)