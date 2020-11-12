第一次渴望被擁抱是什麼感覺？初戀的滋味至今能記得多少。今(12日)中天綜合台《同學來了》攜手回憶初戀的美好，現場請到不同類型的氣質美女，會唱歌、擅長跳古典舞以及現代舞，才藝出眾之外，各個都還很會讀書。不同氣質的美女們，出場拿下面具的一剎那，都讓主持人、學生與來賓們為之驚艷,完全就是心目中初戀系女孩。

講到初戀，到底有多少人記得？節目一開始，納豆直接問安心亞與阿Ken「還記不記得初戀」安心亞毫不避諱道「當然記得，感覺就像是昨天才發生的事呢！」阿Ken則回答「當然記得，就像是刻在我心底的名字一樣」。問到學生們心裡的「初戀」是什麼樣子，大家最看重的就是甜甜的笑容加上黑色的長髮，飄逸的感覺是真的很容易使人戀愛。但其中有位學生表示，他心中的初戀「希望像大頭菜，因為圓圓的很可愛」這答案一出來，現場笑成一團，紛紛祝福他找到屬於自己的「大頭菜」。

《同學來了》左起阿Ken、安心亞、林莎、撒基努、史丹利、納豆。(圖／中天綜合台提供)

在節目上，阿Ken大談初戀事，也說出「她大我兩歲，很多事情…都是她教我的」這暗示一出，納豆驚慌說「你可以把這集弄得純情一點嗎？」阿Ken一臉正經地回答「教我寫功課啦！」安心亞也自曝說「我的初戀很浪漫，但後面很悲情，初吻很美好，是在公車站牌，而且還下著綿綿細雨」，偶像劇一般的場景，著實羨煞不少人，但後面的悲情，是因為初戀男友到後面選擇跟電動戀愛，而拋下安心亞。想知道更多初戀小趣事，別忘了鎖定週一至週五晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)