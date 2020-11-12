台南一名女騎士，日前騎車經過東門城圓環，剛好遇到超跑車聚，女騎士不小心撞上被稱為「小牛」的藍寶堅尼，導致小牛的保險桿出現一道長長的刮痕，女騎士當場嚇壞跌坐在地，不過這名超跑車主相當霸氣，下車查看後僅說一句「不用賠」，就開車離去。

台南這場超跑車聚，當天超過30輛超跑出現在街頭，晚間大約6點多，一名女騎士騎車經過圓環時，不小心擦撞價值千萬的藍寶堅尼，車子右後輪上的保險桿，被刮出一條長長的刮痕，嫩妹女騎士也知道超跑價格不斐，當場嚇到腿軟，也引起不少民眾圍觀。

根據《東森新聞》報導，超跑的保險桿收到損傷，維修費預估約10萬元，但當時這名超跑車主，下車查看損害狀況後，對嫩妹女騎士表示「不用賠」，說完便開車離去，不僅讓女騎士鬆一口氣，現場民眾對事情發展也相當意外。

根據內行人表示，駕駛有可能擔心車號、車款曝光，若是未來想轉賣，憂影響價格，大多會選擇私下和解，避免留下保險紀錄；也曾有超跑駕駛遇到事故，會先拆車牌後和解，不太會報案、申請保險理賠，避免轉賣影響行情。

(中時新聞網)