哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）台灣區董事總經理許乃12日表示，台灣離岸風電的有良好基礎，政府應延續現行本土化的基礎，堅持第三區塊開發國產化項目制，化身台灣風電國家隊的教練，投入資源強化本土供應鏈的國際競爭力，為將來進軍國際與打造亞太綠能中心作準備。

許乃文指出，在全球力行減碳的環境與政治氛圍下，再生能源已成為全球投資的焦點，而台灣在政府過去10年不分黨派的穩健政策與紮實執行下，得以在亞太離岸風電「開發階段」處於領導地位，而這之中，離岸風電本土化政策更是這部綠能新引擎的核心。

面對未來亞太地區日韓急起直追，美國新一波綠能市場興起以及日新月異的科技發展等契機與挑戰，台灣要成為亞太綠能中心的目標仍需政府、開發商與本土產業共同努力。

經濟部即將公布第三階段區塊開發規則，許乃文建議，堅持第三區塊開發國產化項目制，延續並產生足夠的經濟規模，保障台廠的投資，同時精算確認本土廠商在重要零組件的潛在產能及所需協助，以利尋找可扶植的開發商。

政府應成為台灣風電國家隊的教練，投入資源積極輔導台廠在國際商業格局中，有關法務、產業融資與商務談判上的運作。結合產官學研能量，把握現有利基投入浮動式離岸風電，並建議第三階段可以兩座100MW浮動式風場為前導計畫，給予躉購電價以支持產業發展。以建立可預期的政策與法規、簡化行政流程的單一窗口設立以及汲取歐美離岸風電政策法規的最佳實務，創造離岸風電的友善投資環境，作為產業發展的基石。

(工商 )