中天新聞台員工希望不要成為政治祭品，要求保障工作權。

史上第一遭，NCC為中天電視台換照舉辦的「聽證會」，過程儼如「公審」。昨(11)日又見NCC公告不同於以往的評分標準。令中天基層員工頓覺恐遭關台，失業陰霾籠罩，為維護新聞自由與工作權益，中天新聞台員工特向NCC主委陳耀祥發出陳情信，全文如下：

敬致 陳主委:

您好，我們是一群中天電視新聞台謹守勞工本分的基層員工，在此想請您聽聽最近我們內心煎熬的聲音，中天新聞台換照案在10月26日經由網路直播，我們看到了一場對中天新聞極不友善也不公正的聽證會，11月11日經由NCC的記者會，我們又看到NCC似乎為了中天換照案，量身定做了不同於以往的評分標準。種種跡象似乎在告訴我們這群中天新聞的基層勞工，NCC恐將中天新聞關台，我們即將面臨失業，在年底寒冬之際，我們徬徨無措，充滿恐懼。

中天新聞台475位員工，向來在自己的工作本份上競競業業，努力扮演好新聞工作者的角色，謹守道德良知，提升專業，向中天新聞台的廣大觀眾傳遞社會多元的聲音，而近500位員工背後更有數千名家庭成員，依靠我們努力付出換得報酬養家糊口，萬不希望我們的家庭成為政治祭品，我們僅僅要求的是保障工作權，也請您正視，我們在中天的專業表現，並不遜於其他新聞台的同業。

我們也懇請您能聽聽近來許多學者專家，對於保障新聞自由與言論自由的觀點，包括前NCC委員翁曉玲老師及何吉森老師共同提醒台灣社會，NCC(國家通訊傳播委員會)組織法第一條的精神：落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主….。中天新聞在民主台灣扮演多元觀點的重要角色，盼NCC著眼台灣民主發展，尊重新聞自由、言論自由的基本精神，通過中天新聞換照案。

或許您會認為關台後，是中天電視公司應該處裡給付勞工資遣費的問題，但我們想請您三思的是，NCC手握中天新聞台的生殺大權，這攸關著我們勞工在憲法下所保障的工作權，對某些員工家庭來說，甚至是生命財產。蔡總統也曾說過

「勞工本來就是我們民進黨心裡最軟的那一塊」，當權者關懷勞工的情，一直深植在我們這群基層勞工的心底，今天，當我們深感工作權遭到嚴重威脅，中天新聞員工與數千名家屬，再次懇請陳主委聽見中天基層員工的心聲，保障員工生計與工作權，成為維護台灣社會安定的重要力量。

順頌 鈞安

中天新聞台全體員工 敬上

為維護新聞自由與工作權益，中天新聞台員工特向蔡英文總統及NCC主委陳耀祥發出陳情信。（本報資料照片）

(中時新聞網)