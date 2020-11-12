行政院發言人丁怡銘指控，北市牛肉麵節冠軍使用含有萊劑的牛肉，遭點名的皇家傳承牛肉麵貼出檢驗報告打臉；丁怡銘急忙致歉，並向業者訂了100碗牛肉麵作為補救，卻被發現收據上竟然打上行政院的統編，疑似要以公務預算報帳。宅神朱學恒表示，很嗆的蘇貞昌怎麼不見啦，是不是怕被關3天？

朱學恒在臉書貼文表示，今天行政院大爆發啦！開個行政院會之後，立馬開記者會，意圖同時毀滅柯文哲和台北牛肉麵節的冠軍店家！有政府會作圖，有政府會偷襲，有政府會買麵～～。

朱學恒指出，很嗆的蘇貞昌怎麼不見啦，是不是怕被關3天？依據《社會秩序維護法》第63條第1項第5款規定，散佈謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。但結果搞了半天，丁怡銘還打行政院統編買100碗麵，就是自己說錯話，強迫人民納稅買100碗牛肉麵請自己吃就對了，有政府會吃麵！好厲害！道歉跟買幾碗就夠了，那我們要警察跟法院幹嘛？

有網友看完不禁開嗆：「X，統編打了，發票都出了，要改個X。」

(中時新聞網)