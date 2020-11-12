斬獲小葉種特等獎的邱建翔年僅29歲，製茶手藝全靠老師傅的技藝傳承。（黃婉婷攝）

桃園市第5屆「桃園好茶」優質紅茶評鑑比賽頒獎典禮12日登場，本屆共計100點參賽，聘請行政院農業委員會茶業改良場專業評審，就茶樣、茶湯、茶色等風味及口感進行評選，經過激烈競爭，最終由農友邱健翔及廖俊融奪得小葉種及大葉種的特等獎，獲得全場肯定。

桃園近年來致力推廣茶產業與文化，除打造自有品牌「桃映紅茶」行銷各地，茶商業同業公會也配合市府政策，走向品牌化、文創化、高附加價值化及生產履歷化，近年來更加入文創元素，邀請設計師打造創新包裝，讓茶葉躋升為節慶最佳伴手禮。

本次評鑑，2位特等獎得主都是在地青農，斬獲小葉種特等獎的邱建翔，年僅29歲就已身經百戰、榮獲無數獎項，身為茶商公會理事長邱國雄之子的他，一路上跟著老茶農學習製茶技巧，進行萎凋、揉捻、乾燥等過程也絕不馬虎，未來期許能推廣在地好茶，擦亮桃園茶葉的金字招牌。

35歲的廖俊融是賽事的常勝軍，自媽媽鍾桂香手上接棒後，一路承襲上一代的製茶精神與技術，製作紅茶時更特別選用東方美人茶菁製作，泡出來的茶湯紅潤、香氣清淡，沒有坊間紅茶的苦澀味。他期許未來能在田間管理上持續升級，在擴大栽種的同時維持茶葉品質，提升龍潭好茶的知名度。

市府農業局指出，未來將持續推廣平地茶園計畫，朝向大宗商用茶包發展，與坡地種植的精緻茶做出區隔，並致力發展地方特色茶，也會在茶產業競賽活動及茶園灌溉設施做出努力，期望增加桃園茶產業競爭力，使地方好茶成為茶金產業。

(中時 )