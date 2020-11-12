國立台灣大學正值期中考週，卻發生3天內2名學生輕生的憾事，引發關注。有人批評「都唸到台大了怎麼會這樣」，也有人指台大生是「踏著屍體上去的」。一名台大在學生發文分享自己的心路歷程，沈痛表示讀到台大的學生，處理心理方面的能力不會比一般人好多少，「如果能的話，關懷一下身邊的朋友，替他們解解憂」。

針對3天內2名學生輕生事件，一名台大大四學生在PTT發文指出，其實台大每年都有不少這種消息，只是不見得上新聞，他讀到快畢業，看到這些消息已有點痲痹了，慶幸自己的心理狀態承受的住。

原PO表示，不少網友批「唸到台大了怎麼會這樣」，但「這些人大都是以前在學業上（考試）幾乎沒有受到挫折的人，而第一次面對到這樣的壓力，又沒有家人在身邊，或是跟本沒有人可以說的，壓力過大就炸鍋了」。

原PO更說自己在台大算「低成就族群」，沒有雙修、轉系、輔系、重考，學業成績約在50%，經常自我懷疑「當年都能進台大了，為什麼自己會做不好，或是失去了自己的目標在原地打轉」。

原PO表示，「並不期待校園自殺事件會完全消失，但希望各位能了解，讀到台大的學生在處理心裏方面的能力，不會比一般人好多少。如果能的話，關懷一下身邊的朋友，替他們解解憂」。

有鄉民留言：「所以說你是踏著屍體上去的 好好成為人吧 看後面的屍體」，原PO也回應「是的，我是剛好在這個制度下受到適當的幫助上來的，不敢說會多有用，但至少我會對的起我自己，後來想通後我從來不為自己的選擇感到後悔，因為這是我當下判斷我最好的選擇」。

其他鄉民也回：「確實 會讀書不等於心理抗壓能力強大 加油」、「沒事兒 出社會後關卡更多唷」、「在校生推推 多抱抱身邊朋友吧」、「今年不行明年再來就好，人生不差那一兩年」、「一堆人只想考高分上台大 結果根本不知道自己上台大是為了什麼 才會變這樣吧 教育的鍋」、「並不是頂大才有這些壓力，根源是對自我的期許，只是頂大發生這種事比較容易得到關注」。

(中時新聞網)