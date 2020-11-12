操場上出現許多「補丁」。（黃婉婷攝）

田徑跑道與周圍植草磚步道高低差，造成學生常常誤踩扭傷。（黃婉婷攝）

桃園市龍潭區龍潭國中操場已有25年歷史，鋪面顆粒已磨平殆盡，近年來因榕樹竄根、排水孔堵塞，造成路面凹凸不平、積水遍布，跑道上因而出現許多救急「補丁」。教育局教育設施科長鍾佳惠指出，由於修繕金額不小，將擬定田徑場及周邊環境整修計畫提報中央，爭取經費補助。

龍潭國中校長謝益修表示，操場既有的PU跑道老舊不堪，鋪面因磨損而失去彈性，AC層也明顯裂化產生剝離，加上外側榕樹竄根，隆起狀況層出不窮；另，由於內側水溝蓋排水不良、交接處孔隙過大，不僅容易產生拌倒危險，下雨天也時常出現積水，出現數座「小池塘」。

雖然過去曾經重鋪第一直線道，但謝益修無奈指出，適逢運動會結束，同學們在進行100公尺短跑競賽時，由於新舊介面產生破損翻起，導致選手傳出絆倒情事。但局部修繕只是權宜之計，若要解決現況仍須全盤檢討，才能避免學子再度傳出意外。

教育局教育設施科長鍾佳惠指出，龍潭國中田徑場及周邊環境整修計畫目前概算經費為2000萬，包含跑道、操場中央草坪及兩側弓形場地、司令台、排水設施、跳遠沙坑等周邊設施，經體育署前往現勘後，建議學校先提申請案至中央，未來將邀請專家學者評估適切改善方式，為校方補助興建經費，保障學子運動安全。

(中時 )