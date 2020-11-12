國道1號楊梅交流道9月設置北上專用道，作為分流的200支黃色交通桿卻屢遭「拔柱」，後方騎士無辜受池魚之殃，公路總局第一區養護工程處中壢工務段長顏建忠表示，目前僅會保留10支交通桿區隔外線、中線車流，並請警方從旁勸導、取締違規車輛，保障用路安全。

楊梅交流道為桃園主要聯外要道，隨著人口飛漲、車輛愈趨密集，當行經楊梅往埔心方向時，車輛可從外側匝道直上南下交流道，但北上交流道卻受號誌影響，造成車輛回堵。交通局、公路總局經評估後，決定將中山北路往埔心方向繪設「北上匝道專用車道」，並設置交通桿分隔直行與北上匝道的車輛，解決塞車問題。

專用道試辦後，轎車駕駛與機車族的感受卻是兩樣情，前者大讚解決交通瓶頸，後者則抱怨路況不熟容易誤闖。市議員涂權吉指出，協助分流的200支交通桿，試辦以來屢屢遭到違規車輛撞斷，導致斷柱滾落路邊成為通行障礙，不少騎士閃避不及發生意外。

顏建忠表示，目前決議移除大部分的交通桿，僅留10支設置於號誌前方，區隔直行及北上車潮。北上駕駛無須等待號誌，切到外側車道後便能直上國道1號，機車則須提前切換至中間車道，以便繼續直行，專用道上也會繪製「禁行機車」與「高速公路北上」標誌，以防騎士誤闖。

(中時 )