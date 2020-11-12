大陸國家衛生健康委員會（以下簡稱「衛健委會」）副主任李斌12日在記者會上表示，衛健委會已多次聯手專家對冬季疫情進行分析，大陸專家認為，在目前全球疫情加速蔓延的形勢下，大陸冬季將處於疫情零星個案狀態，局部地區可能發生聚集性疫情。

對於如何做好秋冬季疫情防控工作相關問題，李斌說，近期衛健委會與相關部門積極推動各項疫情防控措施，包括加強突發疫情應對處置，利用武漢、黑龍江、吉林、北京、大連、烏魯木齊等地局部聚集性疫情處置經驗，指導新疆、天津、上海等地區做好疫情防範工作。

李斌指出，冬季是人類呼吸道傳染病的高發期，大陸疫情防控工作下一步將強化監測預警、完善外防輸入措施，對入境人員全面進行核酸檢測，並更加嚴厲實施對進口冷凍冷藏供應鏈的檢測。此外，也將聚焦學校、養老和殘疾人福利等服務機構、農貿市場、醫療機構等重點場所，並加強緊急處置的機制。

(中時 )