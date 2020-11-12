築間餐飲集團疫後業績大噴發，今年前三季營收達到14.5億元，年增逾5成、贏過2019年全年營收，今年營收上看20億元！築間餐飲集團董事長林楷傑12日霸氣宣布，明年元月起，基層員工全面調漲基本薪資至3萬元。這也是繼王品集團之後，台灣第二個宣布調漲薪資的連鎖餐飲集團。

林楷傑表示，台灣餐飲服務業的基本薪資真的太低了！築間餐飲集團目前員工總人數約達1,500人，其中有95％是正職人員，每年逐步調漲基本工資，明年元月起，基層員工起薪將從3萬元起。

事實上，築間餐飲集團每年2次的晉升面試制度，依照同仁表現進行職等職級的調整及調薪，肯定同仁對工作的投入，等同一年有2次調薪機會；另外，福利制度面除了基本的員工旅遊、年終獎金、三節禮品、尾牙及餐敘獎金等福利外，任職滿一年的以上的二職等同仁，每年生日都會收到「999純金生日金幣」1枚。

此外，針對表現優異，提出創新、具體作為有助於公司發展的同仁，還可獲頒特殊貢獻金幣1枚。築間餐飲集團2020年因此獲得台中市政府幸福職場評選「四星獎」的殊榮，堪稱是全台最幸福的職場之一。

2020年因疫情衝擊、服務業整體失業率節節升高、薪資呈現負成長；反觀築間餐飲集團，隨著「築間幸福鍋物」店數快速擴張，5月開始營業額屢創新高、逆風高飛，5月營業額衝破歷史新高、直逼1.7億元。

挾著這股氣勢，築間餐飲集團今年7月起，陸續推出2個全新品牌「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」，不僅創下亮眼佳績，更成為網路熱搜及排隊名店。

林楷傑表示，築間餐飲集團前3季獲利成長，主要來自「築間幸福鍋物」本業表現穩健外，第3季推出的2個全新品牌「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」加入後，更帶動整體營收快速成長。

林楷傑強調，「築間幸福鍋物」全台60多家分店，單月超過40萬來客數，會員數更逼近70萬人，加上高達8成的顧客回流率，成功提高整體營業額表現。

展望第4季，築間餐飲集團趁勝追擊、預計年底前再推出2個全新品牌，包含「日暮裏冷藏熟成肉專賣．鍋物放題」及「本格燒肉和牛燒肉放題」。第4季為冬季鍋物與燒肉旺季，旗下5大品牌將持續展店，可望推升業績成長動能，2020年營收目標上看20億元。

(工商 )