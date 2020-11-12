體驗宣導活動還設置5大關卡，教導民眾不同的防災知識與體驗。（桃園市政府消防局提供／黃婉婷桃園傳真）

隨著冬季來臨，天氣乍暖還寒，桃園市政府消防局第4大隊於12日上午在大溪仁和宮舉辦「防範一氧化碳中毒」宣導活動。透過消防局精心設計的體驗活動，提醒民眾提高警覺，檢視家中熱水器使用環境，並加強用火用電安全，杜絕隱形殺手。

本次體驗宣導活動共設置5大關卡，皆設計不同的防災知識與體驗，完成所有關卡的民眾，還可以拿到精美的宣導小禮物。其中以「認識消防米格魯」最為吸睛，帶領大家認識桃園消防的吉祥物「消防米格魯」，民眾可以與其互動拍照打卡，透過網路的力量，將正確的防災知識傳遞給親朋好友，並邀請大家一同共襄盛舉。

第4大隊大隊長戴明杉表示，冬天是一氧化碳中毒的旺季，近期天氣漸漸轉涼，許多人會將家中的門窗緊閉洗熱水澡，忽視自身安全，將自己推向一氧化碳中毒的風險之中，今日我們特地舉辦了宣導活動，讓民眾透過闖關拿好禮的方式，來學習正確的防災知識。在此向民眾呼籲，定期檢查燃氣熱水器的使用狀況，並保持良好通風，以預防一氧化碳中毒。

(中時 )