南韓電子龍頭三星今在上海舉辦首場大陸市場的新品發布會，並發布了具有旗艦級性能的Exynos1080移動處理晶片，這款晶片製程工藝為5奈米，也是三星首次選擇在大陸發布晶片產品。在發布會上，三星電子系統LSI還宣布，大陸手機生產商vivo將首發搭載Exynos1080處理器的終端產品。這也是繼Exynos980之後，vivo與三星聯合研發的第二款移動處理器晶片。

至目前為止，南韓三星和台灣台積電，是全球同時擁有7奈米和5奈米製造工藝的兩家電子巨頭，三星也是目前唯一能夠同時設計和採用先進工藝製造手機應用處理器的公司。

根據《第一財經》報導，三星電子系統LSI行銷高級副總裁Dongho Shin表示，通過採用和集成現有的5奈米EUV先進技術和最新的處理內核，Exynos1080可以在移動設備中提供5G，設備內置AI技術，從而提升高性能遊戲和多攝像頭等功能的處理能力。

報導指出，Exynos1080的發布也加深了三星半導體與高通兩大晶片廠商的競爭，市場猜測三星明年年初發布的旗艦機型Galaxy S21系列和小米的下一款旗艦機型都可能搭載驍龍875晶片，此外，vivo也可能使用驍龍875晶片。

Gartner分析師盛陵海表示，不管是三星還是高通，它們現在的策略都是要把更多的晶片賣到大陸，現在的晶片市場仍然處於供不應求的狀態。

畢馬威中國華東及華西區IC智慧產業合夥人李吉鳴則表示，儘管全球經濟面臨下行風險，但大陸半導體需求依然強勁，5G、人工智慧、自動駕駛及物聯網晶片等，是推動大陸半導體行業成長的主要契機。

(中時新聞網)