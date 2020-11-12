受梵高颱風影響，明起全台有雨！中央氣象局指出，水氣移入，主要降雨集中在東半部及大台北山區，中南部也有零星雨勢。氣溫方面，北部、東部轉濕涼，低溫下探20度；中南部高溫下滑，不到30度。好天氣要等到星期天（15日），風向轉東風，才會恢復穩定。

氣象局今針對宜蘭、新北山區發布大雨特報，資深預報員林定宜指出，梵高颱風目前雖位在南海，但中高層水氣移入，為迎風面地區帶來降雨。明起水氣增加，東部、北部山區降雨機率高，其他各地也有短暫陣雨。

氣溫方面，中南部高溫下滑2、3度，在26至28度間。北部、東部明顯轉涼，高溫23至26度，低溫剩下20至22度。

整體天氣會持續到周日，等台灣地區改吹東風後恢復穩定，屆時雨停了，陽光可望露臉，氣溫回升。

至於梵高颱風，未來將往中南半島移動，對台灣無直接影響，不過海邊易有長浪發生，民眾前往戲水、觀浪應提高警覺。

(中時新聞網)