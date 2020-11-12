稍早有媒體報導台灣中油在海外開採原油有成消息，台灣中油公司表示，第一船原油預計12月初運回台灣數量計95萬桶，彰顯台灣中油當初到海外探勘之宗旨，並強調陸資身分的海南華信雖持有台灣中油查德礦區35%股權，但台灣中油在該礦區握有主導權且運作正常。

台灣中油表示，第一船原油預計12月初運回台灣數量計95萬桶，因查德礦區係台灣中油首次在海外擔任礦區經營人，努力探得的第一船原油，運回台灣深具意義，也符合台灣中油當初到海外探勘之宗旨，希望藉此拓展全球探採版圖，提高國際能見度。

至於海南華信母公司華信能源今年稍早已破產，引發外界關注，傳聞海南華信有意將查德礦區的35%股權出售給大陸金帝能源集團。台灣中油指出，油氣探勘屬於高風險、高投資的事業，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，加上雙方尚未正式交割，且海南華信仍如期繳付礦區應付費用，因此海南華信仍為擁有該礦區35%權益的合作公司。

台灣中油表示，至於合作集團之經營，只要合作公司皆可表達其意見，台灣中油在查德礦區的各項標案皆依政府採購法辦理，且由台灣中油主導管理經營之責任。

台灣中油表示，油氣探勘者常常會面臨到可採油藏量可能下修、油價持續低迷及地主國變更石油法規等諸多風險，為分散風險降低對公司營運造成的影響，國際油公司通常會尋求合作公司共同分攤風險，而將礦區部分權益轉讓。

台灣中油指出，查德礦區的各項標案，皆依政府採購法辦理，縱有合作公司參與、表達意見，台灣中油皆堅持立場以公開透明的程序辦理。各礦區經營，合作公司皆可要求派遣借調人員協助合作集團進行礦區經營作業，同時學習礦區經營事宜，台灣中油查德礦區之合作公司，查德國家石油公司及華信公司皆有派出借調人員，由台灣中油管理、協助、學習礦區業務，台灣中油是經營人，對各項業務握有最後的決定權。

台灣中油指出，查德奧瑞油田是台灣中油首次以國際礦區經營者角色進行油氣探勘，並進入開發生產的礦區，礦區蘊藏量約3400萬桶，全區目前約可日產5800桶原油，其中台灣中油每天可分得2000多桶，因此開發案台灣自有油氣占比將提升0.4%。

(中時新聞網)