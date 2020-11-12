海科館主辦的「2020科普論壇」於12、13日登場，今年論壇同時結合「國際青年海廢論壇」以雙論壇的方式共同舉辦，預計吸引超過兩百人與會，海科館指出，科普論壇以「我的地球，我來關懷」，Our earth，we care，為核心主題，這主題也成為2020第一屆臺灣科學節辦理的重要論壇之一。

海科館表示，這次論壇的核心主題為我的地球我來關懷，全球肺炎病毒的傳播及如何保育目前瀕臨不可回復狀態的全球環境議題，是全球需面對及需努力的議題。科普論壇暨國際青年海廢論壇均同時提及海洋廢棄物的問題以及如何從源頭讓地球的環境避免繼續惡化，會是未來下一個世代所面臨的極大考驗。

海科館說明，這次科普論壇規劃的議題包含了如何運用新科技推廣科普、108課程綱要科普實施因應措施、面對地球環境惡化如何獲得解決方案等內容。

另外在國際青年海廢論壇則在行政院環境保護署和科技部支持下，由海科館規劃及邀請臺灣本地、日本與美國的高中生，共計18組學生隊伍，針對當地的海洋廢棄物進行淨灘、調查與探索，並試著解決海洋廢棄物的問題，這是一個全球性的議題，讓具備科學調查與探究基礎的青年學生進行跨國交流，本次國際青年海廢論壇以國際青年為主要對象，此為台灣科普論壇中的創舉。

海科館長陳素芬指出，2020年初爆發的肺炎病毒疫情，國際間深受疫情影響，在台灣因防疫人員努力與全民的配合，使得2020年的科普論壇暨國際青年海廢論壇仍然能夠在具備防疫措施下，活動能順利辦理並能有論文發表與交流，而國際青年海廢論壇也在全球疫情之影響下，與國外的交流則以視訊來進行，也是在大環境變化下的與國際接軌和交流的因應作為。

(中時 )