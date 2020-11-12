因應香港最新政情變化，行政院今（12）日召開文化會報決定，推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心，朝取代香港地位的方向努力。行政院長蘇貞昌提出三大指示：推動文物或藝術品交易所得採分離課稅；稅制要把握機會，跟世界競爭、連通；執行藝術品拍賣事業的洗錢風險評估，確實掌握拍品資訊與交易實名制。

此外，對於圖書免徵營業稅，蘇貞昌指出，因不用修法，行政院大力支持。

今日會中聽取文化部報告「推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心」，蘇揆在聽取報告後表示，國際局勢變化很快，台灣因為防疫成功，備受世界肯定；香港原是龐大的藝術品交易市場，總成交額高達新台幣411億元，是我國的20幾倍。香港現在面臨政治情勢變化，而台灣不但是一個最安全的國家，也重視文化，致力促進相關藝術家、藝術品的交流等，政府應靈活、機動把握時機，讓世界看到台灣，甚至朝取代香港地位的方向努力。

蘇揆也特別感謝財政部蘇建榮大力配合，並提醒應注意以下三點：第一，推動文物或藝術品交易所得採分離課稅；二，稅制方面要照顧到方方面面，不是要大開方便之門，而是要把握機會，跟世界競爭、連通；三，執行藝術品拍賣事業的洗錢風險評估，確實掌握拍品資訊與交易實名制。

蘇貞昌也鼓勵相關部會從興利上大膽把握時機，推動藝術品收藏交易，活絡交易市場，同時吸引海外交易回流，舉其利也防其弊。如相關作業涉及修法，也請相關部會給予支持，在立法院幫忙溝通、協調。

蘇貞昌指出，國際局勢變化快速，台灣現在疫情之下是最安全的國家，政府應機動把握時機興利除弊，推動藝術品收藏交易，同時吸引海外交易回流。

今日會中也聽取文化部報告「出版產業振興政策推動說明」，蘇貞昌指出，他很支持文化部的振興政策，如同電影「電子情書」的情節，這個時代閱讀習慣、市場供需與載具已有變化，政府應協助振興，文化部推出的「藝Fun券」，目前累計使用金額約9.2億元，用在「書店及出版業」就超過六成，有5.2億元，這就是一個方法。

(工商 )