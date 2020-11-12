第41屆的華宗盃排球錦標賽將於14日至17日於台南展開。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

第41屆的華宗盃排球錦標賽將於14日至17日於台南展開，今年參賽人數比往年更多，共6365位選手，全國各縣市隊伍為了爭取最高榮譽，精銳盡出，台南市長黃偉哲熱情歡迎各界朋友到場觀賽，共同為選手加油打氣。

華宗盃全國排球錦標賽為台南市政府及中華民國排球協會共同主辦，源於紀念故前省議員陳華宗先生守正不阿的辦事精神及對地方的貢獻，41年來已成為學甲地區重要的特色活動之一，且與和家盃、永信盃、媽祖盃等賽事並列全國4大排球盃賽，為具指標性的排球賽事。

黃偉哲表示，感謝教育局、體育處及學甲區公所的努力及中華排協的鼎力相助，今年因為疫情影響，學甲華宗盃到年底才舉辦，但是盛況依舊不減，比去年增加了61隊參賽，而且選手們來自全國各地，更見證了學甲華宗盃辦得很成功，是全國重要的賽事。

今年比賽將於學甲國中、學甲綜合體育館、東陽國小、學甲國小、曾文農工、真理大學台南校區等6個場地同時進行，參賽對象分為國小組至社會組等17個組別，共計有來自全國各縣市386隊共6365名隊職員參與盛會，報名隊伍已連續4年突破300隊以上。

此次比賽更結合藝術進區系列活動，安排極致體能舞蹈團表演及星光音樂會等精彩演出，並提供參賽選手與家屬觀光旅宿參觀優惠，更在「台南i運動-運動i台灣」粉專辦理抽獎活動，鼓勵全國民眾踴躍參與。

(中時 )