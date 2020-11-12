居住於桃園市龍潭區52歲邱姓婦女，日前被詐騙集團以「假檢警真詐財」的方式詐騙，集團成員假冒檢察官，以偵辦刑案之名義試圖詐騙錢財，邱婦不疑有他，直接去銀行領取現金126萬元後在家等候詐騙成員來取款，請求警方護鈔反而躲過詐騙。

龍潭分局中興派出所警員徐羿逵、謝明展等2員日前接到邱女電話，請求警方協助提供護鈔服務，到場才得知詐騙集團謊稱邱女涉及犯刑事案件，必須繳納大筆保釋金，且要和銀行聲稱自己要購買土地，否則提領鉅款會被通報，邱雖半信半疑，但仍配合領出現金126萬元並帶返家中。

歹徒得知邱女領款成功後，要求她將現金擺至門口，謊稱之後會有檢警人員前往取款，好在集團成員上門前，邱女請求警方到場協助護鈔。員警到場詢問後，才知道邱女被惡意詐騙，馬上講解這是典型詐騙集團的詐騙手法，在苦口婆心的勸說下，成功阻止了詐騙案件。

邱說，能夠守住辛苦賺來的血汗錢，都是多虧員警的機靈與熱心，也頻頻向處理員警鞠躬致謝。

龍潭警察分局分局長陳清華表示，各類詐騙手法層出不窮，民眾要有警覺心，如有遇到上述或相類之情形，請小心求證，或是撥打165反詐騙專線諮詢，千萬別落入詐騙陷阱，民眾倘發現可疑或不法情事，亦應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。

(中時 )