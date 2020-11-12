微軟與索尼（Sony）本周相繼推出新一代遊戲機，由於兩家公司時隔7年才推出新機，加上新冠肺炎疫情激刺家庭娛樂需求，新裝置開放預購後不久隨即售罄，分析師預期可能一路缺貨到明年。

產業專家表示，疫情雖然帶動遊戲機需求，但也影響索尼和微軟的生產工作，預期新一代遊戲機缺貨可能持續到2021年。

Ampere遊戲研究部門主管哈汀洛斯（Piers Harding-Rolls）表示，消費者的需求量大過業者的供給量，部分玩家可能買不到最新遊戲機。

索尼PlayStation 5（PS5）12日率先在美國與日本等市場上市，因為疫情的關係，首日開賣僅限預購取貨。此外，微軟10日推出兩款次世代Xbox遊戲機，499美元的Xbox Series X與299美元的Series S，消費者預購踴躍。

索尼互動娛樂執行長萊恩（Jim Ryan）受訪時表示，美國市場開放PS5預購的頭12小時，預購量便與PS4上市頭12周的銷售量相當。「預購情形顯示市場需求非常龐大。」

萊恩表示，想購買PS5的消費者不一定能在上市首日就買到。但他也強調，公司將「竭盡所能，確保年終購物旺季供貨充足。」

PS5在日本市場一樣搶手，主要零售網站很快就銷售一空，部分業者甚至抽籤分配有限的庫存量。售價500美元或400美元無光碟機版的PS5，在日本二手商品交易平台Mercari賣到超過900美元。

根據Ampere估計，索尼2020年可望賣出500萬台PS5，相較於微軟新款Xbox的390萬台。索尼打算利用熱門遊戲吸引玩家升級裝置，然而Xbox的重量級遊戲則相對較少。

產業專家表示，索尼深厚的遊戲實力與廣大的玩家基礎，可望延續領先微軟的優勢。前一代遊戲機大戰由索尼勝出，PS4銷量超過1億台。

(工商 )