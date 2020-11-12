行政院發言人丁怡銘今(12日)指控牛肉麵冠軍業者使用萊克多巴胺牛肉，無辜受波及的店家立刻提出檢驗證明打臉。丁怡銘隨後除了向業者致歉，也稱自己下訂一百份紅燒牛肉麵，未料卻傳出有開政院統編，疑似要以公務預算報帳，雖他緊急澄清「沒有要用公務預算」，但網友仍持續湧入臉書批評。而時代力量立法院黨團總召邱顯智則在臉書曝光，發言人每月的特別費用。

丁怡銘晚間在臉書po文表示，今晚跟羅致政委員來到牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向老闆致歉之外，也親自下訂一百份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。由於第一次PO文時，有網友發現丁怡銘訂單中出現統編，疑似要以公務預算報帳，因此他也再度更新貼文澄清，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編，但這筆錢我出門前就說我要自己出了請媒體朋友不要誤解了。」

後來，丁怡銘為避免混淆，也再度寫下，「我再下了一次單取代原訂單。沒有要用公務預算。」

針對此事，邱顯智今晚則在臉書說，「因為政策議題攻防，牽拖抹黑店家，這很不應該。因為店家出示無萊劑檢驗，才避重就輕改口道歉，這有點難看。但是，買了100碗牛肉麵打上行政院統編，又說是習慣性打統編，其實是自己要買單，這就很嚴重了。」

邱顯智提到，「根據109年行政院預算，發言人特別費每月21,700元。如果發言人用剩下的特別費買，可能合法，但觀感不佳。如果打上統編，又說要自己買單，這是另一種大水庫嗎？行政院可以這樣報帳嗎？審計部應該要動起來了。」

(中時新聞網)