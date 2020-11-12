英國陸軍總參謀長卡爾頓─史密斯將軍(Mark Carleton-Smith)10日搭乘直升機，趕往索爾茲伯里訓練區視察部隊。孰料天兵直升機駕駛卻在錯誤點將將軍「丟包」，不但讓趕到正確地點接風的官員「等無人」，也讓將軍在300平方英里(約766,99平方公里)的訓練區迷路。

《太陽報》12日報導，目前英國正舉行「地獄犬演習」。共有來自3個不同單位的2000多名士兵，齊聚一堂操演戰技。為了解部隊戰備能力並鼓舞士氣，卡爾頓─史密斯將軍意氣風發地跳上陸軍野貓直升機，準備前往索爾茲伯里訓練區視察演習。

孰料天兵駕駛卻將他載往錯誤地點，隨後便揚長而去。跳下直升機的卡爾頓─史密斯將軍放眼望去，卻不見迎接官員的蹤影。抬頭一看，直升機已消失無蹤；更糟的是，他迷路了。

另一方面，在正確地點恭候將軍大駕的迎接人員，聽到直升機已將卡爾頓─史密斯送到「指定地點」，卻遲遲不見將軍蹤影。「將軍在任務中失蹤」的想法瞬間閃過每個人腦中，「虎軀巨震」的他們慌張地找尋卡爾頓─史密斯將軍下落。

1名與卡爾頓─史密斯將軍同行的人表示，當時一行人走出直升機，完全不知道自己身在何方。此時四周出奇安靜，大家才意識到現場根本沒有人，而這是壞消息。

被恐慌感挾制的接風部隊趕忙打手機聯絡將軍與副官，巧的是將軍被丟包的地方通訊不良。

不過，與卡爾頓─史密斯將軍同行的人卻不擔心。該員表示，將軍是大名鼎鼎英國空降特勤隊(SAS)的前任指揮官，這種事對他根本小菜一碟。他光靠仰望星相，便可找到方向並步行到正確位置。「將軍對野外求生與脫逃等技能非常著迷」，「我相信他能苦中作樂」。

匿名官員表示，迎接人員很快就找到將軍。僅管一度「XX！，我們搞丟了老大！」但很快便釐清卡爾頓─史密斯的位置，並趕去接他。

不過，英國軍方卻打臉《太陽報》的小道消息，堅稱哪有迷路，只是將軍「沒有在原訂計畫地點出現」。

軍方表示，直升機駕駛在天空盤旋一陣子後，決定在另一個降落點放下將軍，距離原定地點僅有600公尺。「他沒有迷路，迎接部隊也一直掌握將軍行蹤」。目前將軍已返回倫敦，並參加在西敏寺舉行的無名戰士百年紀念活動。

(中時新聞網)