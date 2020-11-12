導演易智言、監製李烈出席動畫電影《廢棄之城》金馬影展世界首映。（金馬執委會提供）

入圍金馬獎最佳動畫長片的《廢棄之城》12日在金馬影展舉行世界首映，該片耗資上億，劇本創作加上拍攝製作耗時長達13年，導演易智言找來黃河、張孝全、桂綸鎂和該片監製李烈等明星好友擔任配音，談到配音過程，易智言表示配音片中主角之一「小樹」的黃河，「在我眼裡就是我帶出的小孩，我說你來，他就來了」，並表示黃河最早進行配音，「而且必須用高八度的音調配出青少年的感覺，這樣配了一星期，很辛苦」。

張孝全為片中塑膠袋角色花了四天時間配音，易智言說：「除了台詞之外，配了一堆喘氣呻吟的聲音，喔喔啊啊呼呼的，你們自己想像。」被問會不會覺得像在配情色片？易智言笑說：「你們自己去問孝全。」張孝全因配了很多喘氣聲，要一直大口呼吸，易智言說：「他跟我講，等一下等一下，我會頭昏！」李烈和桂綸鎂也分別花了兩天和一天配音。被問明星配音酬勞，易智言表示應該比他們一般片酬還低。

易智言在片中也幫角色配音，他說：「沒人了啊！怎麼辦？不是我愛演。」他說某天在錄音室跟李烈感嘆，把人情都用光了，並表示片中很多背景聲音也都是他自己配音，「我無處不在！」《廢棄之城》預計2021年上映。

(中時 )