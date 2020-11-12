屢遭外界批評行政院「不開會」，行政院長蘇貞昌今天重開在野黨點名未開的「行政院文化會報」，蘇揆表示，針對「出版產業振興政策推動說明」報告，蘇揆指出，他很支持文化部的振興政策，如同電影「電子情書」的情節，這個時代閱讀習慣、市場供需與載具已有變化，政府應協助振興，文化部推出的「藝Fun券」就是一個方法。

蘇揆指出，細數過去一年多，政府更在文化政策上達成多項重要里程碑，如「文化基本法」在去年6月公佈施行，確立國家文化發展基本原則。去年11月揭牌的「文化內容策進院」，由政府組成國家隊，支持影視音、圖文及數位出版等文化內容產業。國家電影中心在今年5月正式轉型為「行政法人國家電影及視聽文化中心」，推動影視聽文化影音資產典藏修復、研究、推廣教育等工作。

蘇揆進一步表示，今年8月開幕的台北「北部流行音樂中心」是亞洲第1座流行音樂中心。高雄「海洋文化及流行音樂中心」預計於明年上半年開幕。此外，政府透過獎勵輔導產業措施，產出多部叫好叫座的作品，從國內紅到國外，大受好評。在文資保存部分，今年政府投入文資預算更是2016年的4倍，目前主管國、公有文化資產的22個部會也都編列預算辦理相關保存、維護及活化的工作。

蘇揆在聽取「推動臺灣成為亞洲藝術品拍賣中心」報告後表示，現在國際局勢變化很快，台灣因為防疫成功，備受世界肯定；香港原是龐大的藝術品交易市場，總成交額高達新台幣411億元，是我國的二十幾倍。現在面臨政治情勢變化，而台灣不但是一個最安全的國家，也重視文化，致力促進相關藝術家、藝術品的交流等，我們應靈活、機動把握時機，讓世界看到台灣，甚至朝取代香港地位的方向努力。

蘇揆也感謝文化部長李永得與相關藝術家、藝術界以及文化界的人士多方努力、交換意見，並感謝財政部長蘇建榮大力配合，並提醒應注意，推動文物或藝術品交易所得採分離課稅；稅制方面要照顧到方方面面，不是要大開方便之門，而是要把握機會，跟世界競爭、連通；執行藝術品拍賣事業的洗錢風險評估，確實掌握拍品資訊與交易實名制。

蘇揆也鼓勵相關部會從興利上大膽把握時機，推動藝術品收藏交易，活絡交易市場，同時吸引海外交易回流，舉其利也防其弊。如相關作業涉及修法，也請相關部會給予支持，在立法院幫忙溝通、協調。

針對「出版產業振興政策推動說明」報告，蘇揆指出，他很支持文化部的振興政策，如同電影「電子情書」的情節，這個時代閱讀習慣、市場供需與載具已有變化，政府應協助振興，文化部推出的「藝Fun券」，目前累計使用金額約9.2億元，用在「書店及出版業」就超過6成，有5.2億元，這就是一個方法；制度建立也很重要，由教育部與文化部推動的「公共出借權」（自今年1月1日至111年12月31日止，試辦3年），民眾至國立台灣圖書館及國立公共資訊圖書館借書，由政府補貼作者與出版社，這是對作者的尊重，且對現實方面的收入是有幫助的，都是實際的作為；而圖書免徵營業稅的部分，因不用修法，也應大力支持。

蘇揆也就會中王小棣委員提議，藉由或媒合能見度高、聲量大的活動場合激發民眾閱讀興趣，或是讓出版品搭配舞台行銷的意見，可以嘗試，讓政府給予留在出版界努力、奮鬥的人更多幫助，這也是因為臺灣的自由開放，才撐開這一片天地。

(中時 )