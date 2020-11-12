台中市1名女子在《爆料公社》PO文，表示自己用iPhone手機設定某銀行網路銀行APP系統，不到半個月遭人盜領26萬元，連她身邊朋友、家人遭盜轉100萬元。受害女子已報警，初步研判可能女子手機個資遭駭客盜取，全案由警方調查釐清中。

女子貼出報案3聯單指出，她沒有查帳習慣，但近日客戶通知帳款入帳，但手機網銀卻沒通知，進入該網路銀行APP系統查看，發現入帳的錢馬上被轉走，發現有2筆金額都遭同樣手法轉走，趕緊報警。

女子在《爆料公社》PO文指出，受害者不只她，包括，她的朋友以及朋友的丈夫等，其他家網路銀行存款都被盜；引發網友熱議，有網友質疑網銀不是要電話驗證，有約轉上限，被盜轉幾十萬很誇張。

該名女子指出，她用生物辨識登入，帳號密碼也記得，第2次被盜轉10萬元後再用帳號密碼登入，卻無法進入網銀系統，並沒有使用約定帳戶，也設定單筆上限5萬元，竟在10天內被盜轉26萬元，覺得很誇張。

女子報案後，警方要受害人關閉轉帳功能，警方不排除疑似駭客動手腳暗中進行轉帳。相關銀行對此表示，已交由警方處理調查，將全力配合調查。

(中時 )