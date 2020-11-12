政府欲開放「經濟泡泡」，讓特定商務人士來台免隔離14天，看在旅遊業者眼中好生羨慕。日前一度傳出台灣、帛琉有意建立「旅遊泡泡」，開放兩國人民互訪、觀光，結果衛福部宣布帛琉主動喊卡。業者今直言，「帛琉人聽到這消息也傻眼」，帛琉不僅歡迎台灣人前往，也有高度意願來台。

旅遊業者透露，「旅遊泡泡」事先已由雙邊組團社、接待社來回溝通、規劃，再經外交部、衛福部、交通部等多單位跨部會討論，終於訂出限團體旅遊及參加資格等條件限制，原本期待第三次會議能有具體進展，沒想到衛福部突然說「帛琉表示不宜，全案暫停推動」。

業者強調，經與相關人士接洽、了解後發現不是這麼一回事，「是我方片面決定」。業者指出，帛琉與台灣邦誼穩固，帛琉的醫療甚至靠台灣支持，每年來台赴新光醫院就診人次，超過好幾千人，如今兩國航班中斷，病患往返也困難重重。

業者呼籲政府既然能推「經濟泡泡」，為什麼不考慮「旅遊泡泡」，觀光產業可帶動航空公司、旅行社、飯店、餐廳、小吃攤等經濟效益，對刺激景氣恢復也有幫助。

事實上，各國雖面臨疫情秋冬再起，卻也都知道不能再鎖國下去，如新加坡、香港開始推動「旅遊泡泡」，讓民眾有條件恢復觀光，促進相關產業逐步復甦。

(中時新聞網)