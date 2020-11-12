英國國家統計局12日公布，第3季GDP季增15.5％，顯見英國經濟開始從衰退谷底反彈，但仍遜於《路透》訪調經濟師預估的季增率15.8％。英國Q3GDP創下1955年有此紀錄以來最大季度增幅，若與去年同季相比下滑9.6％。由於疫情復燃確診數增多，英國政府已下令全國二度封城至12月2日，第4季恐失復甦動能。

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