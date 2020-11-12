英國Q3經濟報復性反彈 季增率創新高 22:192020/11/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局12日公布，第3季GDP季增15.5％，顯見英國經濟開始從衰退谷底反彈，但仍遜於《路透》訪調經濟師預估的季增率15.8％。英國Q3GDP創下1955年有此紀錄以來最大季度增幅，若與去年同季相比下滑9.6％。由於疫情復燃確診數增多，英國政府已下令全國二度封城至12月2日，第4季恐失復甦動能。 (工商 ) #全國 #英國 #季增率 #GDP #報復性反彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》三倍券發放對象 增1.3萬名符資格外籍人士 15:392020/11/12 財經 《電腦設備》微星前3季EPS贏去年全年 外資加碼上看180元 10:332020/11/12 財經 《電腦設備》和碩Q3每股賺2.61元 前3季5.91元 14:482020/11/12 財經 疫苗來了又怎樣 專家爆美元災難還沒完 11:082020/11/12 財經 陸港觀盤－美國大選塵埃落定、中國盈利向上周期，有利市場表現 04:092020/11/12 全球財經 網路叫車大幅上升 計程車空車率創新低 14:292020/11/12 生活 陸10月新增信貸 今年來最低 04:092020/11/12 全球財經 《國際金融》二次疫情恐慌 歐股漲勢止步 17:382020/11/12 財經 《觀光股》柏文Q3獲利歷史第3高 Q4營運續看升 12:492020/11/12 財經 毛利率、營益率、淨利齊創高 華碩大驚喜 Q3海賺百億 04:092020/11/12 財經要聞 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 疫情嚴峻 疫苗還有得等 美股開盤下跌近200點 - 要聞 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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