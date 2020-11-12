台灣百和（9938）及百和興業-KY（8404）12日同步公布自結獲利，台灣百和累計今年前10月合併營收122.09億元、年減5.1％，創同期歷史次高，自結累計前十月稅後盈餘12.84億元、年減0.6％，EPS 4.31元，略低於去年同期4.34元。展望第四季營運，台灣百和透露，公司往來客戶已陸續恢復正常下單狀態，對第四季營運，仍樂觀看待。

台灣百和自結10月合併營收12.15億元、年減3.11％，稅後盈餘1.41億元，年減2.54％，EPS 0.47元，略低於去年同期的0.49元。

百和興業自結10月合併營收4.66億元、年減6.23％，但因成本管控得宜，稅後盈餘約3,033萬元，年增18.58％，EPS 0.09元，略高於去年同期的0.08元。

百和興業累計今年前十月合併營收56億元、年減0.3％，創同期歷史次高，但因成本管控得宜，稅後盈餘4.05億元、年增31.4％，EPS 1.28元，優於去年同期的0.98元。

台灣百和表示，若不含百和興業-KY房地產貢獻，今年前十月EPS為3.69元，低於去年同期的4.07元。換言之，台灣百和今年前十月認列房地產貢獻EPS 0.62元，高於去年同期的0.27元。

台灣百和指出，公司10月認列百和興業-KY的房地產收入2,619萬元，占比2.2％，單月最大營收占比為織帶/鞋帶49.4％，其次依序為黏扣帶14.5％、鬆緊帶13.1％、射出帶10.2％，及針織經編緹花5.2％。由於新產品產能逐漸拉高，預估針織經編緹花營收占比，還有機會再提高。

台灣百和指出，若含房地產收入，公司今年前十月各區域營收占比，分別為旗下百和興業45％、越南廠26％、台灣廠19％、印尼廠6％、 北美及大陸其他廠各為2％。

法人透露，台灣百和約二成營收，來自Nike的貢獻，因公司新品梭織緹花網布通過Nike認證，目前訂單已放量，可增添第四季及明年營運動能。

(工商 )