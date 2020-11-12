瑞銀預估2021年底前鉑金價格上看1,150美元 22:192020/11/12 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞銀（UBS）認為綠氫能（green hydrogen）技術崛起可望讓鉑金受惠，故看好鉑金後市，預估2021年底前，鉑金價格可望衝上每盎司1,150美元。鉑金期貨價12日盤中上漲0.8％，升至每盎司871.58美元。其他貴金屬價格亦上漲，黃金期貨上升0.3％，至每盎司1,867美元，鈀金大漲1.2％，報每盎司2,343.39美元。 (工商 ) #鉑金 #每盎司 #瑞銀 #年底前 #價格上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電信開賣新iPad Air及iPad 指定資費0元入手 15:492020/11/12 財經 《商情》空頭打壓 紐約期棉續跌 09:592020/11/12 財經 《國際經濟》英國第三季GDP季彈15.5％ 9月不如預期 16:302020/11/12 財經 全球銀行排名小摩被降等 股神巴菲特舊愛跌到底 11:022020/11/12 財經 房貸新制將上路 金管會粗估30家國銀受益 19:292020/11/12 財經 《國際金融》看好OPEC＋延後增產 原油價格續揚 12:152020/11/12 財經 歐洲商會：離岸風電法規應更彈性 04:092020/11/12 財經要聞 兆豐銀撥500戶青創貸款 承做戶數排銀行前四大 16:492020/11/12 財經 指數上看13,500點首選上緯投控等12檔 04:092020/11/12 證券．權證 《商情》黃金亞洲電子盤上行 11:242020/11/12 財經 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 疫情嚴峻 疫苗還有得等 美股開盤下跌近200點 - 要聞 登「陸」搶生意？ 台積電死敵上海首發5奈米晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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