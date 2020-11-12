瑞銀（UBS）認為綠氫能（green hydrogen）技術崛起可望讓鉑金受惠，故看好鉑金後市，預估2021年底前，鉑金價格可望衝上每盎司1,150美元。鉑金期貨價12日盤中上漲0.8％，升至每盎司871.58美元。其他貴金屬價格亦上漲，黃金期貨上升0.3％，至每盎司1,867美元，鈀金大漲1.2％，報每盎司2,343.39美元。

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