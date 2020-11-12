阿聯酋航空母公司阿聯酋航空集團（Emirates Group）公布，受新冠疫情重創航空業影響，旗下阿聯酋航空今年前6個月慘虧34億美元，使這家杜拜控股公司上半年出現30多年來首見的赤字，去年同期阿聯酋航空尚有獲利8.62億迪拉姆。該集團透露，迄至9月30日為止，全球人力縮減24％剩81,344人。

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