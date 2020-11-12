阿聯酋H1虧34億美元 母公司逾30年來首見赤字 22:192020/11/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿聯酋航空母公司阿聯酋航空集團（Emirates Group）公布，受新冠疫情重創航空業影響，旗下阿聯酋航空今年前6個月慘虧34億美元，使這家杜拜控股公司上半年出現30多年來首見的赤字，去年同期阿聯酋航空尚有獲利8.62億迪拉姆。該集團透露，迄至9月30日為止，全球人力縮減24％剩81,344人。 (工商 ) #全球 #阿聯酋航空 #億美 #首見 #赤字 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逆勢創新高 進博會成交726億美元 04:102020/11/12 產業財經 合庫拍賣遠航宿舍 4.8億標出 04:092020/11/12 金融．稅務 嚇阻伊朗 美國務院批准售阿聯F-35與MQ-9 00:422020/11/12 軍事 晟德前三季獲利逾半個股本 20:392020/11/12 財經 《國際產業》西門子2020財年銷售下滑2％ 微升明年獲利 16:132020/11/12 財經 三地開發8.67億購地 蓋首換宅 04:092020/11/12 產業．科技 孟加拉海軍新主力 陸製艦艇服役 04:102020/11/12 焦點新聞 晶電Q3每股虧1.02元 連八季赤字 18:592020/11/12 財經 新聞早班車》蔡稱美大選塵埃落定 恐還需時間 06:572020/11/12 政治 權證星光大道－兆豐證券 聯發科 5G需求唱旺 04:092020/11/12 證券．權證 財經熱門新聞 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 登「陸」搶生意？ 台積電死敵上海首發5奈米晶片 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 疫情嚴峻 疫苗還有得等 美股開盤下跌近200點 - 財經 台積電又獨吞蘋果最強晶片 韓媒丟「詐彈」三星搶單？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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