助疫苗研發 蓋茲基金會加碼7,000萬美元 22:202020/11/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 微軟創辦人比爾蓋茲旗下的蓋茲基金會12日宣布，為助全球研發疫苗和療法對抗新冠疫情，將加碼捐助7,000萬美元資金，並盼其他國際捐助者能做出更多承諾。其中5,000萬美元捐給 GAVI疫苗聯盟發起的COVAX先進市場承諾計畫（AMC），其餘2,000萬美元捐給流行病預防創新聯盟（CEPI）。 (工商 ) #全球 #萬美 #蓋茲基金會 #加碼 #承諾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣之星「雙11」8萬門號優惠提前售完 再加碼1萬門 16:492020/11/12 財經 歐盟搶買3億劑 國民黨籲政府多方購買 04:092020/11/12 生活新聞 新穎CNC龍門＋萬向頭 提升競爭力 04:092020/11/12 產業特刊 美國參眾兩院改選 至少131位友台議員連任成功 08:312020/11/12 國際 以精準健康數據翻轉產業創新 20:492020/11/12 財經 東協峰會開幕 李顯龍：美陸對抗恐成東南亞挑戰 20:252020/11/12 國際 台灣權王－金融股搶手 法人加碼金控雙雄 04:092020/11/12 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－疫苗有解 美Nasdaq期走弱 04:092020/11/12 證券．權證 《電腦設備》微星前3季EPS贏去年全年 外資加碼上看180元 10:332020/11/12 財經 受疫情影響物資短缺 創世募集愛心尿布 19:432020/11/12 生活 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 疫情嚴峻 疫苗還有得等 美股開盤下跌近200點 - 要聞 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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