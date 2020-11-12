微軟創辦人比爾蓋茲旗下的蓋茲基金會12日宣布，為助全球研發疫苗和療法對抗新冠疫情，將加碼捐助7,000萬美元資金，並盼其他國際捐助者能做出更多承諾。其中5,000萬美元捐給 GAVI疫苗聯盟發起的COVAX先進市場承諾計畫（AMC），其餘2,000萬美元捐給流行病預防創新聯盟（CEPI）。

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