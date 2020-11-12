全球供應鏈重整過程，台灣因製造業優勢多而受到重視，今（12）日在林口新創園區（Startup Terrace）舉辦的《Mosaic Mashup：Demo Day 2》，7家上台的菁英新創團隊都受到國際投資人、企業創投基金，甚至大廠代表的青睞，台灣新創生態系展現了國際吸引力。

《Mosaic Mashup：Demo Day 2》主辦單位是在台灣成長的美國創設基金：玉山國際創投Yushan Ventures, Inc.，將旗下玉山國際加速器Mosaic Venture Lab（www.mvl.biz）近期培育的新創團隊介紹給投資者及商業市場。玉山國際加速器總經理海仁福（Volker Heistermann）表示，把座落在台灣的新創加速器聚焦於城市交通創新，「交通是發展的一切！」，在台灣能協同企業家和企業，共同開發未來的城市交通構建創新解決方案。

今天的菁英新創團隊展現，除了工商時報為唯一媒體協辦，許多國內外的在地新創中心、民間企業也共同參與，包括Dakuo高雄市數位內容創意中心、Kosmos體感奇點、KO-IN智高點、亞洲矽谷和國立台灣科技大學等。

此次Demo的新創團隊之一Tensor Tech，就是始自於成功大學的研發計畫，專注於衛星姿態控制用的球型動量輪馬達，共同創辦人之一Thomas Yen表示，已花費四年多的時間進入商業太空領域，目前已完成太空環境的驗證，並在2021年將有兩個客戶開始合作，協助客戶控管他們的衛星，尤其2021年將是工業局推動低軌道衛星產業化的元年，相信現在是新創事業擴展的最好時機。

玉山國際加速器扶植的新創事業之一xMight岳鼎，開發電動車SaaS充電管理平台及服務軟體，已獲得電動車特斯拉Tesla指定為台灣充電服務合作廠商，也有新北市政府、工研院、飯店、集合式住宅的客戶，該團隊今天透露，有台灣業者有意把他們的服務帶進日本、韓國市場，但充電環境因硬體建物不同而差異極大，目前會先在台灣練兵，屆及商業模式更加純熟後再邁向世界。

(工商 )