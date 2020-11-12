LME銅3個月期貨價12日盤中下跌0.5％，每公噸報6,894美元。在輝瑞（Pfizer）疫苗試驗傳出捷報的提振下，廣泛用於營建業的銅價周一攀升至7,050美元，創2018年6月以來新高，但這股漲勢逐漸放緩甚至反轉下跌，主因在於市場擔憂廣泛施打仍需時間，疫情危機無法很快落幕，而這可能拖累銅需求。

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