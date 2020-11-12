疫情恐拖累需求 銅價周四下挫 22:192020/11/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LME銅3個月期貨價12日盤中下跌0.5％，每公噸報6,894美元。在輝瑞（Pfizer）疫苗試驗傳出捷報的提振下，廣泛用於營建業的銅價周一攀升至7,050美元，創2018年6月以來新高，但這股漲勢逐漸放緩甚至反轉下跌，主因在於市場擔憂廣泛施打仍需時間，疫情危機無法很快落幕，而這可能拖累銅需求。 (工商 ) #銅價 #廣泛 #疫情 #拖累 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受疫情影響物資短缺 創世募集愛心尿布 19:432020/11/12 生活 國產新冠疫苗 拚明年6月開打 04:092020/11/12 生活新聞 引領企業邁向數位轉型 MAYO推動人資轉型革命 04:092020/11/12 投資理財 蕭文龍：超前部署後疫報復性成長 04:092020/11/12 產業特刊 大甲媽Bobi Run十周年 顏清標宣布明年遶境主題「承諾」 16:572020/11/12 寶島 疫情見曙光 醫療股振奮 04:092020/11/12 投資理財 疫情煞不住 加州確診即將突破百萬大關 20:492020/11/12 國際 《國際社會》歐洲疫情 法感染人數居冠、英逾5萬人死亡 14:312020/11/12 財經 美疫情暴衝 24小時增20萬人確診 04:092020/11/12 生活新聞 日本第三波疫情爆發 單日確診人數創新高 21:182020/11/12 國際 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 疫情嚴峻 疫苗還有得等 美股開盤下跌近200點 - 要聞 登「陸」搶生意？ 台積電死敵上海首發5奈米晶片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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