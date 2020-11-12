電商通路為雙11上演圖書折扣戰，不只讓獨立書店串連「歇業」一日抵制，也讓中小型出版社決定站出來反擊。繼獨立出版社松鼠文化在臉書上發聲明，表示不會繼續在momo購物銷售商品之後，近日積極與momo購物溝通的寶瓶出版社，總編輯朱亞君12日也在臉書上宣布全書系自momo購物下架。momo購物則回應，雙11活動行之有年，非惡意削價競爭，「針對此次欲於momo下架的出版業者表示尊重其立場，但感到遺憾。」

朱亞君表示，電商說了他們很重視『書市發展』，卻回過頭來繼續壓折扣，「我努力溝通了三天，還是要發這個聲明。出版是商品，出版是生意。按公平交易法，我也不能控制你的終端書價。但從事出版業快30年了，大家至少在理解這個產業的成本結構下，秉持著一個尊重做事，不會被強暴。我一生都投入這出版業，我沒辦法看著這大環境被弄殘。我不能坐視書被賤賣。」

momo購物在11日發出聲明，表示重視書市發展。2017年底上線的「momo書店」，為響應雙11，推出「下單79折，滿111元再享84折」，是「限時」、「滿額折抵」、「非常態性」的優惠活動，目的是回饋讀者，待雙11活動結束後將回歸一般活動優惠。

雖然中小型出版社跳出來表態，大型出版社卻左右為難。讀書共和國社長郭重興表示，通路之間的戰爭，無論是momo購物、博客來等等，以前都發生過，有些書有特殊的行銷專案，例如限定通路的書封、折扣，也都必須事先溝通，盡量維持通路間的平和。

郭重興表示，「這次通路造成我們為難，我們也有充分反應，讓他們理解。通路也同意，以後如果有類似情形要做折扣的時候，會事先讓出版社知道，不能一下子出來讓其他通路受傷。希望大家一起維護一個好的市場，秩序混亂對大家都沒有好處。」

時報出版董事長趙政岷表示，對出版社而言，momo購物是新的圖書銷售通路，但業績快速擴大，目前可能達到博客來的一半。這半年來，momo購物常常做折扣優惠，「momo一打折，博客來就會來抗議。但其實通路若說要殺價，時報出版也不可能去抵制任何通路出貨。」

趙政岷表示，圖書是賣方市場，出版社在產業鏈中擔負了最大的風險，今年圖書基本盤銷售已經不好，又加上疫情，「我希望這只是短期促銷，活絡市場，如果大家長期不顧市場秩序，一味窮打濫殺，市場打壞了，上中下游一定一起壞掉，一定都會死。」

趙政岷表示，經過這次的折扣戰，他認為圖書統一定價有其必要，「圖書不同於一般商品，如今更是很多書已經跌破損益平衡店的危急存亡之秋，圖書統一定價會是有幫助的。」

針對圖書市場雙11促銷折扣戰，台北市出版商業同業公會也發聲明表示，市場秩序一旦崩壞，將不可回復，勢必將造成各方皆輸的慘痛後果，「出版公會呼籲敬請各方自制。」

(中時 )