正新（2105）第三季營運績效回神！正新12日公布今年第三季財報亮眼，第三季合併營收279.28億元、年增1.07％，但受惠第三季原材料價格低、產能稼動率高，及營運費用低等營運優勢，稅後盈餘25.44億元，年增7.89倍，EPS 0.78元，高於去年同期0.09元。

不過，因正新今年上半年稅後盈餘2.75億元，遠不如去年同期27.44億元，EPS 0.08元，低於去年同期0.85元，才導致於今年前三季稅後盈餘28.19億元、年減6.98％，EPS 0.87元，低於去年同期0.93元。

正新旗下印度廠與印尼廠今年前三季合計虧損20億元，希望在今年第四季營運轉強下，縮小「雙印廠」的虧損規模。

正新表示，第三季原材料價格較第二季低，但第三季產能稼動率高，加上營業費用減少，帶動第三季營運績效提高。尤其，自行車胎及沙灘車胎單季銷售轉強，進而增加獲利空間，加上第三季匯損損失減少，都是單季獲利增加的主因。

(工商 )