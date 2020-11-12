欣興（3037）廠房失火導致BT載板產能吃緊狀況有增無減，外資圈迄今還在上調轉單受惠股的獲利預期。繼花旗環球證券將景碩（3189）列為投資首選，並開啟90天利多觀察後，里昂證券接著升評南電（8046），投資風向愈來愈清晰。

高盛證券更看好BT吃緊帶來的產品漲價，以及毛利率向上趨勢對南電的挹注，給予235元高檔推測合理股價，對南電看好程度絲毫沒有改變。

南電在上一個產業上升循環（2003～2006年）中，受益於營運槓桿快速提高，產品價格上漲帶動毛利率擴張，其獲利在四年內增長令人咋舌的40倍；暌違多年的ABF需求上揚趨勢終於登場後，外資預期，南電2022年每股純益將站上一股本、高達10.62元，比2019年的0.48元成長21倍，在這樣高速成長的前提下，南電目前評價偏低。

里昂證券科技產業分析師高翊庭指出，基於BT載板產能更加緊俏，轉單效應將帶動南電毛利率區是回歸正軌，而且因華為禁令已延續一段時間，市場對南電基地台相關訂單減少也有更合理的心理預期，目前看來，獲利反而有較市場預期提高的契機，因而將投資評等由「劣於大盤」升為「優於大盤」。

高盛另指出，根據南電經營管理階層說法，受惠BT載板、PCB需求強勁，以及ABF事業生產轉換順利，第四季營收季減幅度約只有低個位數百分點，優於先前的季減一成預期。高盛相信，南電已經爭取到三、四個新客戶訂單，很可能完全填補起華為海思先前占用的產能。

在BT載板因欣興廠房失火造成短線產能大為吃緊之外，高盛強調，BT載板還有從智慧機到PC、平板都加速採用系統級封裝（SiP）的結構性利多，加上車用電子滲透率提高，BT載板產業前景明顯轉佳；其次，南電ABF客戶需求旺盛，訂單能見度已經塞滿2021年上半年，有鑑於ABF產能同樣非常緊縮，對未來報價上漲營造有利條件。

(工商 )