輝瑞釋出新冠疫苗有效的大利多，全球金融市場備受鼓舞，但油市恐怕嗨不起來。國際能源總署（IEA）12日發布報告，下修今年全球原油需求預測，並對疫苗佳音提振油市的期待潑冷水，直指明年之前原油需求難獲得拉抬。

IEA在最新月度報告中提到，「疫苗何時又如何讓人恢復正常生活，現在這些言之過早。目前我們預期疫苗對明年上半的原油市場，不會有顯著影響。」

報告還說：「原油需求展望欠佳，部分產油國還將增產，這意味當前油市基本面偏弱，無法給價格有力支撐。」

IEA指出，經濟合作發展組織（OECD）成員國，雖然連續在8、9兩個月微幅拉低原油庫存水位，但與5月疫情高峰期的高點水位相去不遠。

有鑑於歐美地區疫情復燃，陸續有國家進入二度封鎖，IEA在周四的報告下修全球原油需求預測，預估今年原油日需求量將減少880萬桶，比前次估計的減幅還要再多40萬桶。

IEA下修需求的幅度，比石油輸出國家組織（OPEC）周三公布的油市展望報告還凶。OPEC預期今年全球原油日需求量年減980萬桶，較前估值多出30萬桶。

在全球原油需求黯淡聲中還是有亮點，IEA調升中國和印度的需求預測，但這是在假定沒有爆發新一波疫情之下。

IEA警告，OPEC及俄羅斯為首的非OPEC產油國，打算自明年1月起增產，每日油產量增加200萬桶，代表油市會供過於求。

IEA表示，「除非基本面出現變化，油市再平衡的進展會很緩慢。」IEA雖上修明年全球原油需求成長預測，但仍低於去年也就是疫情爆發前的水準。

國際油價周四洗三溫暖，IEA發布報告下修原油需求預測，且不看好疫情能拉抬油市，油價從早盤的漲勢應聲回跌，之後就起起伏伏。倫敦布蘭特期油與紐約期油的跌幅都達0.5％，然本周迄今漲幅皆超過10％。

(工商 )