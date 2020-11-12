達新工業（1315）公布今年第三季合併財報，合併營收6.28億元、年減17.4％，加上毛利率降低，及提列匯損等因素，稅後盈餘1.5億元、年減43.7％，EPS 0.91元，低於去年同期的1.4元。達新累計今年前三季合併營收16.31億元、年減13.2％，但在今年第二季土地處分利益挹注，稅後盈餘53.85億元、年增600％，EPS為29.58元，遠高於去年同期3.94元。

至於達新第三季認列手中持有南亞（1303）股息7,172萬元，及亞太投資2,500萬元，加上認列其他大型公司績優股票的配息，合計1.07億元，不如去年同期入帳股息2.28億元。

達新指出，今年第二季處分大遠百旁土地面積2,593.47坪，EPS貢獻26.53元。達新在現金減資後，股本由原19.8億元，減至13.86億元，使得今年前三季每股淨值87.38元，高於去年同期的42.39元。

(工商 )