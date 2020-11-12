Burberry獲利驟減 但同店銷售好轉 22:292020/11/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國百年精品品牌Burberry周四發布最新業績，2021財年上半年（迄至9月底）稅前獲利7,300萬英鎊，相較去年同期的1.93億英鎊大幅縮水，營收從去年同期的12.8億英鎊，劇減至8.777億英鎊，但優於預估的8.49億英鎊。Burberry特別提到，受惠於亞太市場銷售強勁，Q2同店銷售額僅跌6％明顯好轉。 (工商 ) #億英鎊 #Burberry #迄至 #獲利 #驟減 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內外銷皆夯 宏佳騰Q3獲利衝鋒 19:292020/11/12 財經 《國際產業》Burberry十月銷售回復成長 17:552020/11/12 財經 處分資產獲利拉抬 聯合再生Q3轉盈 20:292020/11/12 財經 風險意識提高 京城銀大舉減碼低評等海外債 16:092020/11/12 財經 工具機哀嚎 程泰逆勢登獲利王 04:092020/11/12 證券．權證 杜書全：明年業績看增一成 聯強年獲利 力拚登頂 04:092020/11/12 產業．科技 《日股》日經指數創近29年半新高 惟獲利了結收斂漲幅 16:132020/11/12 財經 長興材料Q3獲利超越上半年 近四年單季新高 17:502020/11/12 財經 訂單回溫 智邦Q3獲利創次高 04:092020/11/12 證券．權證 宇峻Q3獲利站十年高峰 Q4兩遊戲衝刺營運 18:302020/11/12 財經 財經熱門新聞 遭美制裁不怕！中芯國際N＋1製程技術曝光 梁孟松洩下一步 - 財經 驚喜！中油在非洲挖到黑金 第1桶原油下月運回台灣 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 疫情嚴峻 疫苗還有得等 美股開盤下跌近200點 - 要聞 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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