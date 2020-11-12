英國百年精品品牌Burberry周四發布最新業績，2021財年上半年（迄至9月底）稅前獲利7,300萬英鎊，相較去年同期的1.93億英鎊大幅縮水，營收從去年同期的12.8億英鎊，劇減至8.777億英鎊，但優於預估的8.49億英鎊。Burberry特別提到，受惠於亞太市場銷售強勁，Q2同店銷售額僅跌6％明顯好轉。

(工商 )