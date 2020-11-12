印度宣布第3輪財政刺激計畫 砸200億美元 22:292020/11/12 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府宣布第3輪財政刺激計畫，要再支出200億美元，協助因疫情受困的產業，印度迄至目前發布的刺激方案規模已達GDP的15％。最新刺激措施包括額外資助不動產開發商及承包商、提供肥料補貼、提出全新就業計畫等。印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）12日表示，印度經濟可望站穩復甦腳步。 (工商 ) #財政刺激 #億美 #印度 #迄至 #刺激方案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逆勢創新高 進博會成交726億美元 04:102020/11/12 產業財經 阿聯酋H1虧34億美元 母公司逾30年來首見赤字 22:192020/11/12 財經 《半導體》高點咫尺 台積電市值達12兆元 10:162020/11/12 財經 拉抬歐洲經濟 ECB計畫擴大購債規模 09:092020/11/12 財經 為總統寶座豁出去了 親綠學者曝：川普將出大絕招 09:592020/11/12 政治 《電機股》富強鑫Q3獲利創10年新高 全年「盈」面大 08:512020/11/12 財經 勞動部租金每年近2.8億元 勞動部擬編24億購置自有館舍 17:552020/11/12 生活 《產業》雙11優惠大放送 電商業績長紅 09:082020/11/12 財經 指數上看13,500點首選上緯投控等12檔 04:092020/11/12 證券．權證 《商情》黃金亞洲電子盤上行 11:242020/11/12 財經 財經熱門新聞 強迫陸企下市不夠看 川普倒數10周 還有最大殺招 - 財經 登「陸」搶生意？ 台積電死敵上海首發5奈米晶片 - 財經 特斯拉帶起熱潮？陸4電動車廠崛起 美日巨頭挫咧等 - 財經 疫情嚴峻 疫苗還有得等 美股開盤下跌近200點 - 財經 台積電又獨吞蘋果最強晶片 韓媒丟「詐彈」三星搶單？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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