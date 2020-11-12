印度政府宣布第3輪財政刺激計畫，要再支出200億美元，協助因疫情受困的產業，印度迄至目前發布的刺激方案規模已達GDP的15％。最新刺激措施包括額外資助不動產開發商及承包商、提供肥料補貼、提出全新就業計畫等。印度財長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）12日表示，印度經濟可望站穩復甦腳步。

(工商 )