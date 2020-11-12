台中市議會警消環衛委員會12日審查環保局預算，市議員張耀中、林德宇及李天生等人，針對環保局編列環保罰鍰歲入預算5600萬，但每年執行成果可達1億元，要求環保局應覈實編列；市府去年及今年對中火開出4張共4千萬罰單，因錯誤引用空汙等原因，遭環保署撤銷，影響政府威信及浪費行政資源；環保局代理局長陳宏益強調，該局是依法行政。

李天生就環保局編列109年及110年在罰款及賠償歲入預算均為5699.8萬元，但該局每年執行成果可增至1億元，要求必須覈實編列。

召集人張耀中認為，環保局在去年及今年對中火開罰卻大多被環保署撤銷，也無法執行，影響政府威信及形象，要求市府不該再政治力介入中火開罰。

市議員林德宇指出，環保局去年3度以中火生煤用量超標分別開300、600及900萬，但皆被環保署違反引用空污法為由撤銷；今年開罰2張罰單200萬及2000萬，200萬也被已撒銷，市府不該為開罰而開罰。

市議員段緯宇另針對環保局明年汰換老舊垃圾車、資源回收車共87輛的預算，質疑環保局汰舊車輛及變賣歲入、政府補助經費有問題。環保局強調是逐年汰換車輛，預算編列絕無問題，一切都是依法行政。

(中時 )