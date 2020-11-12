網友貼出自己兒子的作業。(圖擷取自爆怨2公社)

小朋友的童言童語時常讓人哭笑不得。日前一位父親貼出自己就讀小學5年級兒子的作業，只見題目詢問「可否將愛傳給長輩？」但兒子卻選擇有困難，並寫下因為「我很忙」。讓原PO被老師通知，可能需要和兒子好好「懇談」一番，貼文發出後也讓千名網友笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼文表示，自己接到兒子安親班的老師「關切」，並傳來了一張照片，要原PO要兒子好好談一下，原PO擔心兒子是否出了什麼狀況，但看了照片內容後便意會過來。

只見照片中作業的題目詢問「百善孝為先，你是否可以將愛傳給長輩？」選項分別有可以、有困難2種，沒想到兒子竟然勾選有困難，並寫下因為「我很忙」。讓原PO好氣又好笑的說「鵝子啊～我記得我不是這樣教你的啊～」

這樣的情況讓原PO忍不住抱怨，「鵝子你到底有多忙是比你老爸還忙逆？」許多網友也忍不住笑翻「貴公子有做大事業的天份～」、「人家以後要做大事業的捏」、「上行下效，老子是小子的樣」、「我笑到飆淚」、「很老實的孩子啊！有前途」。

(中時新聞網)