維護新聞自由及工作權益，中天新聞台員工特地致蔡英文總統一封陳情信。

中天新聞台換照審查進入倒數時刻，再爆NCC更改評分標準爭議，中天新聞員工面對日益升高的關台危機，昨天集體發給蔡總統，詢問蔡總統：中天新聞員工是您心裡最軟的那一塊嗎？敦請蔡總統保障近500位員工的工作權，出面捍衛言論自由，阻止NCC違法審查，支持通過換照案。

中天新聞員工在信中表示，「政府手握中天新聞生殺大權，員工們憂心蔡總統領導的政府要以傷害言論自由為代價，剝奪中天新聞員工的工作權」，盼望總統傾聽475位中天基層勞工和數千位家屬的心聲：「大家靠中天的薪水養家糊口，我們的專業表現，並不遜於其他新聞台同業，不希望我們及家庭成為政治祭品，我們僅僅要求的是保障工作權。」

員工們也吐露近日內心煎熬表示，不可置信換照審查聽證會赤裸裸地不公正，又看到NCC似乎為了中天換照案，量身訂做不同以往的評分標準，「NCC無視法紀要將中天新聞關台，我們即將面臨失業，在年底寒冬之際，我們徬徨無措，充滿恐懼。」

員工們懇請蔡總統聽聽近來許多學者專家，對於保障新聞自由與言論自由的觀點，包括前NCC委員翁曉玲、何吉森老師共同提醒台灣社會，NCC組織法第一條的精神：「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主…。」

員工們指出，中天新聞在民主台灣扮演多元觀點的重要角色，盼蔡總統所領導的政府能著眼台灣民主發展，尊重新聞自由、言論自由的基本精神，通過中天新聞換照案。

中天新聞員工也集體致NCC主委陳耀祥公開信，表示陳主委或許認為關台後，是中天電視公司處裡勞工資遣的問題，但陳主委應三思， NCC手握生殺大權，攸關這群勞工獲憲法保障的工作權，甚至是某些員工家庭的生命財產，蔡總統也曾說過「勞工本來就是我們民進黨心裡最軟的那一塊」，這句關懷基層的話一直深植這群勞工心底，再次懇請陳主委聽見這群基層勞工的心聲，保障生計與工作權，成為維護台灣社會安定的重要力量。

(中時 )