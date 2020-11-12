一名23歲仍是處男的英國小伙子布萊恩（Brian Chau Rodriguez AIH），參加一個相親實境秀，不過這節目不是一般的紅娘節目，聊聊天、說說自己的喜好，這節目非常「原始」，參加者必須全裸上陣。全裸對布萊恩不是問題，只不過一次直擊6名裸女對他來說實在太過刺激，當場呆若木雞喘不過氣，立即要求中場休息。

布萊恩參加實境秀「裸體吸引力」（Naked Attraction），製作單位一口氣安排6名女性讓他挑選約會對象。據英國《太陽報》報導，不是只有直擊女體那麼簡單，節目甚至讓布萊恩看「女性性器官」。

這對於布萊恩來說顯然太過刺激，當場呆若木雞說不出話，主持人安娜（Anna Richardson）關心地問：：「你還好嗎，布萊恩？你看起來快要暈倒了」。布萊恩手摀著臉，一直搖頭，「抱歉，我需要一點時間，可以稍等一下嗎？」，接著轉身離場。

經過安撫後布萊恩完成了錄影，並且挑選了喬琪（Georgie）成為約會對象。不過兩人只是變成好朋友，布萊恩依舊是處男。

布萊恩聊到參加節目後仍沒有成功破處，並不感到羞恥，他並非選擇保持處子之身，只是那件事還沒有發生罷了。外型相當鄰家男孩的他，理想的對象也是鄰家女孩型。

(中時新聞網)