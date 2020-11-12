世界衛生組織（WHO）官方臉書傳出包含「Taiwan」的相關留言都會被阻擋，而世衛組織12日也證實了此事，並表示是因遭到以「Taiwan」為關鍵字的網路攻擊，所以才會增加過濾器，將「台灣」或「中國」等詞彙阻擋，而現在已經可以在臉書上張貼有關「台灣」或「中國」等內容。

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(中時新聞網)