留言「Taiwan」全被阻擋！世界衛生組織證實了 22:482020/11/12 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／達志／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）官方臉書傳出包含「Taiwan」的相關留言都會被阻擋，而世衛組織12日也證實了此事，並表示是因遭到以「Taiwan」為關鍵字的網路攻擊，所以才會增加過濾器，將「台灣」或「中國」等詞彙阻擋，而現在已經可以在臉書上張貼有關「台灣」或「中國」等內容。 更多 CTWANT 報導 京都400年二條城變「抹茶奶綠」 居民驚呆「這輩子沒見過」 台大再傳命案 男大生宿舍留遺書…弔詭「關鍵8字」曝光 (中時新聞網) #Taiwan #阻擋 #世界衛生組織 #證實 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》蘇貞昌：落實數位轉型 讓台灣更好 07:432020/11/12 財經 WHO又出奧步？臉書竟擋「Taiwan」留言 網氣炸反制 10:472020/11/12 政治 WHO臉書封鎖Taiwan can help 吳釗燮：表達嚴重抗議不滿 11:112020/11/12 政治 世衛臉書封鎖Taiwan 民進黨：WHO應儘速調查 18:232020/11/12 政治 尷尬了！拜登防疫顧問被起底 主張「人不值得活過75歲」 09:182020/11/12 生活 美國參眾兩院改選 至少131位友台議員連任成功 08:312020/11/12 國際 WHA復會 蔡英文：各國挺台來自醫師貢獻 11:302020/11/12 政治 華航2021月曆 彩繪機展現台灣多元 04:092020/11/12 生活新聞 上合組織峰會 習喊把握中國機遇 04:102020/11/12 產業財經 明年才是真正危機 退將于北辰：台灣要緊張了 21:002020/11/12 政治 國際熱門新聞 23歲處男相親一次直擊6裸女 呆若木雞轉身「大口呼吸」 - 國際 中俄遲不恭賀拜登 國際專家點出強權幕後盤算 - 國際 指控無根據 川普律師遭法官慘電過程全曝光 - 國際 才剛說會有「第二任」川普政府 蓬佩奧改口了 - 國際 京都400年二條城遭「抹茶奶綠」攻陷 居民驚：這輩子沒見過 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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